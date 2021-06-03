СБУ повязала "партнера ООН", завербованного боевиками (фото, видео)

Контразведчики СБУ задержали агента боевиков группировки «ДНР», который называл себя партнером ООН.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как выяснили СБУшники, жителя Донецкой области завербовало "министерство государственной безопасности ДНР", которое подконтрольно российским спецслужбам.

На момент задержания он занимал должность в общественной организации, которая является партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Однако в действительности по заданию ФСБ собирал данные о дислокации и охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР МО и Госпогранслужбы в Донецкой области, а также о личном составе и технике.

Как сообщал "Телеграф", под Львовом СБУ задержала двух "воров в законе" из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Так, в Стрые (Львовская область) сотрудники СБУ, включая ЦСО "А", провели ряд спецопераций, в ходе которых задержали гражданина России Виктора Панюшина и грузина Реваза Катамадзе.

Также 28 мая в Николаеве СБУ задержала чиновников "Укрзализныци", которых уличили в ежемесячном сливе из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива