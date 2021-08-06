Негода в Кам'янець-Подільському - ураган пошкодив стародавню фортецю (фото, відео)

На Кам'янець-Подільський Хмельницької області вночі проти 6 серпня насунулась гроза і шквальний вітер. У місті обірвало лінії електромережі та повалило дерева.

Про це повідомляє сайт міської ради.

(Фото: Кам'янець-Подільська міськрада)

Повалені дерева і обірвані дроти перекрили частину вулиць - Гагаріна, Північну, Хмельницьку, Героїв Небесної сотні і інші. На ранок 6 серпня було зафіксовано понад 200 звернень жителів. У частині будинків ураганний вітер пошкодив дахи. Є проблеми з газопостачанням.



(Відео: Anna Best / Youtube)

Завдала шкоди негода і стародавньої фортеці. Вітер зірвав накриття башти Ласької та кинув його на пристінний корпус фортеці, пошкодивши дах. Дошки пронесло 25 метрів.

(Фото: vdalo.info)

Директор музею-заповідника Олександр Заремба розповів, що вночі співробітники рятували експонати від затоплення, а зараз працюють над ліквідацією наслідків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одеській області ураган залишив школу без даху.