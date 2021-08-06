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На трасі "Київ-Чоп" вантажівка зім'яла легковик - є загиблий, у одного з водіїв знайшли наркотики (фото, відео)

На трасі "Київ-Чоп" вантажівка зім'яла легковик - є загиблий, у одного з водіїв знайшли наркотики (фото, відео)
Оновлено 12:08 Сьогодні Телеграф ДСНС

Рано вранці 6 серпня на трасі "Київ - Чоп" у Рівненській області біля смт Квасилів сталася аварія легковика ВАЗ та вантажівки Scania. Водій ВАЗа загинув на місці.

Про це повідомляє Національна поліція області.

аварія Київ Чоп 6 серпня

ДТП Київ Чоп 6 серпня

(Фото: ДСНС)

Рятувальникам довелося вирізати тіло водія ВАЗ 21099 з авто. Водій вантажівки отримав незначні травми.


Водій ВАЗа, 42-річний рівнянин, з невстановленої причини виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажівкою, якою керував 37-річний харків'янин, повідомляє Нацполіція.

ДТП Квасилів

(Фото: Національна поліція)

На місці ДТП поліцейські під час огляду речей загиблого водія знайшли наркотики. Всього 9 поліетиленових пакетів і чотири паперових згортки з підозрілою кристалічною речовиною. Також знайшли пристрій для куріння.

наркотики

(Фото: Національна поліція)

За обома фактами - ДТП і виявлення речовин, схожих на наркотичні, розпочато слідство.

Раніше "Телеграф" розповідав про ДТП на Львівщині з вантажівкою та іномаркою, там загинув син відомого бізнесмена.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

ДТП, Авария, Рівненьська область, Вантажівка, Траса Київ-Чоп, Квасилів.
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