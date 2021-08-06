На трасі "Київ-Чоп" вантажівка зім'яла легковик - є загиблий, у одного з водіїв знайшли наркотики (фото, відео)

Рано вранці 6 серпня на трасі "Київ - Чоп" у Рівненській області біля смт Квасилів сталася аварія легковика ВАЗ та вантажівки Scania. Водій ВАЗа загинув на місці.

Про це повідомляє Національна поліція області.

(Фото: ДСНС)

Рятувальникам довелося вирізати тіло водія ВАЗ 21099 з авто. Водій вантажівки отримав незначні травми.



Водій ВАЗа, 42-річний рівнянин, з невстановленої причини виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажівкою, якою керував 37-річний харків'янин, повідомляє Нацполіція.

(Фото: Національна поліція)

На місці ДТП поліцейські під час огляду речей загиблого водія знайшли наркотики. Всього 9 поліетиленових пакетів і чотири паперових згортки з підозрілою кристалічною речовиною. Також знайшли пристрій для куріння.





(Фото: Національна поліція)

За обома фактами - ДТП і виявлення речовин, схожих на наркотичні, розпочато слідство.

Раніше "Телеграф" розповідав про ДТП на Львівщині з вантажівкою та іномаркою, там загинув син відомого бізнесмена.