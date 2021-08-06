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Спека до +33 градусів та місцями дощі: прогноз погоди в Україні на вихідні

Спека до +33 градусів та місцями дощі: прогноз погоди в Україні на вихідні
Оновлено 13:22 Сьогодні Телеграф

В Україні на вихідних, 7 та 8 серпня, у більшості областей буде спекотно до +30 градусів, а на сході стовпчик термометра досягне +33. Грозові дощі прогнозують лише вночі на Лівобережжі України.

Про це у п’ятницю, 6 серпня, повідомляє український метеоролог і головний синоптик країни Наталія Діденко у Facebook.

За її словами, у більшості областей України 7 та 8 серпня протягом дня очікується +25+30 градусів тепла. При цьому у східній частині України повітря прогріється до +33 градусів.

У західних областях у суботу, 7 серпня, буде прохолодніше - +23+26 градусів. Однак у неділю, 8 серпня, у цих регіонах також значно потеплішає.

Як повідомляє синоптик, суттєві дощі у більшості областей України малоймовірні, однак у східній частині можливі грозові дощі вночі.

Загалом, температура повітря 7-го серпня буде комфортнішою (+25 градусів), а у неділю більш спекотною (+29 градусів).

За даними Укргідрометцентру, 7-го серпня очікуються грозові дощі на сході України, однак лише у нічний час. 

погода на 7 серпня в Україні

Вже 8-го серпня у частині областей дощі відступлять.погода на 8 серпня в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, прогноз погоди на перший тиждень серпня.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Погода, Україна, Наталія Діденко, Прогноз погоди на вихідні.
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