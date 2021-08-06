Скачать
П'ятниця, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Вводяться спеціальні мітки: в Україні придумали, як убезпечити туристів від COVID-19
Вводяться спеціальні мітки: в Україні придумали, як убезпечити туристів від COVID-19
Названо час і місце прощання з Євгеном Марчуком
Названо час і місце прощання з Євгеном Марчуком
Краса Олімпіади: як виглядають всі українські медалістки на фото
Краса Олімпіади: як виглядають всі українські медалістки на фото
"Помилився, що Україна і Росія схожі": ведучий "Майстер-шефа" поскаржився на труднощі роботи в Києві
"Помилився, що Україна і Росія схожі": ведучий "Майстер-шефа" поскаржився на труднощі роботи в Києві

Спрацювали подушки безпеки: у Кропивницькому водій залишився без ока і зубів через яму на дорозі (відео)

Спрацювали подушки безпеки: у Кропивницькому водій залишився без ока і зубів через яму на дорозі (відео)
Оновлено 15:42 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

У місті Кропивницький місцевий житель під час зливи влетів у яму на дорозі, внаслідок чого втратив око і кілька зубів.

Про це в четвер, 5 серпня, повідомляє телеканал "Вітер".

За словами постраждалого Дмитра Гребенюка, в той день він їхав автомобілем по вулиці Вокзальна і несподівано почалася злива.

Через дощ водій не побачив на дорозі яму, тому потрапив у неї.

В результаті у нього спрацювала подушка безпеки.

Уламки розбитого скла вибили Дмитру око і кілька зубів.

"Я їхав дуже повільно, кілометрів 20-30 на годину, і все ж в'їхав у дуже глибоку яму. Подушка безпеки спрацювала не зовсім правильно", - розповідає водій.

Потерпілий відразу ж після події зателефонував до швидкої допомоги та в поліцію.

"Я викликав поліцію, але правоохоронці неправильно трактували. Там потрібно було написати ненадійний стан дорожнього покриття, а вони заявили, що я не переконався в безпеці. Будемо це оскаржувати", - каже Дмитро.

Чоловік збирається домагатися від місцевої влади компенсації і вже найняв для цього адвоката.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні з'явиться 6 платних автобанів: у Мінінфраструктури озвучили вартість проїзду для водіїв.

Також ми писали, чи стане ініціатива Міністерства інфраструктури України реальністю, або ж залишиться черговою віхою у 20-річній боротьбі за платні дороги.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 38

Все по темі:

Полиция, Травмі, Кропивницкий, Подушки безпеки, Дорожне покриття.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Під Москвою сталася масова втеча арештантів, серед яких - небезпечний вбивця (фото, відео)
02 Під Львовом у ДТП загинув син відомого бізнесмена - що відомо про аварію (фото)
03 Разумков знайшов спосіб красиво позлити Зеленського з Єрмаком перед виборами
04 "Це прорив": Україна домовилася про постачання препаратів прямої дії від COVID-19
05 Справа про мільйонний хабар голови Харківської облради: суд дав Товмасяну п'ять днів зібрати втричі більше
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Намагаюся не думати&quot;: Олена Зеленська відповіла з приводу другого президентського терміну її чоловіка
"Намагаюся не думати": Олена Зеленська відповіла з приводу другого президентського терміну її чоловіка
Два кіоски знесло за секунду: з'явилося відео моменту аварії на Позняках У Києві
Два кіоски знесло за секунду: з'явилося відео моменту аварії на Позняках У Києві
Міжнародна підтримка зростає: стало відомо, скільки президентів приїдуть на саміт &quot;Кримської платформи&quot;
Міжнародна підтримка зростає: стало відомо, скільки президентів приїдуть на саміт "Кримської платформи"
&quot;Збирався чай пити&quot;: спливли нові деталі обстрілу Донбасу бойовиками
"Збирався чай пити": спливли нові деталі обстрілу Донбасу бойовиками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся