Спрацювали подушки безпеки: у Кропивницькому водій залишився без ока і зубів через яму на дорозі (відео)

У місті Кропивницький місцевий житель під час зливи влетів у яму на дорозі, внаслідок чого втратив око і кілька зубів.

Про це в четвер, 5 серпня, повідомляє телеканал "Вітер".

За словами постраждалого Дмитра Гребенюка, в той день він їхав автомобілем по вулиці Вокзальна і несподівано почалася злива.

Через дощ водій не побачив на дорозі яму, тому потрапив у неї.

В результаті у нього спрацювала подушка безпеки.

Уламки розбитого скла вибили Дмитру око і кілька зубів.

"Я їхав дуже повільно, кілометрів 20-30 на годину, і все ж в'їхав у дуже глибоку яму. Подушка безпеки спрацювала не зовсім правильно", - розповідає водій.

Потерпілий відразу ж після події зателефонував до швидкої допомоги та в поліцію.

"Я викликав поліцію, але правоохоронці неправильно трактували. Там потрібно було написати ненадійний стан дорожнього покриття, а вони заявили, що я не переконався в безпеці. Будемо це оскаржувати", - каже Дмитро.

Чоловік збирається домагатися від місцевої влади компенсації і вже найняв для цього адвоката.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні з'явиться 6 платних автобанів: у Мінінфраструктури озвучили вартість проїзду для водіїв.

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