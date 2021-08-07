Під Києвом на трасі збили пішохода: тіло жінки відлетіло на 30 метрів, утворився кілометровий затор (відео)

На Житомирській трасі в ніч на суботу, 7 серпня, на смерть збили жінку-пішохода, яка намагалася перебігти дорогу у невстановленому місці. Утворився багатокілометровий затор у бік Житомира.

Про це ввечері у п'ятницю, 6 серпня, повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Зазначається, що смертельна ДТП сталася у районі сіл Березівка і Бузова, що у Київській області.

За попередньою інформацією, жінка-пішохід перебігала дорогу поза пішохідним переходом, коли її збив автомобіль. Удар був такої сили, що тіло жінки відкинуло на 30 метрів і з неї злетіло взуття.

Від отриманих травм жінка померла. На місці працювали правоохоронці, бригада медиків і слідчо-оперативна група.

Також відомо, що на місці ДТП вночі утворилася багатокілометрова пробка у напрямку Житомира.

Відзначимо, що станом на 7:00 ранку 7 серпня рух по трасі повністю відновлено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на трасі під Києвом легковик протаранив колону військової техніки, рух повністю паралізований.