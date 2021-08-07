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Під Києвом на трасі збили пішохода: тіло жінки відлетіло на 30 метрів, утворився кілометровий затор (відео)

Під Києвом на трасі збили пішохода: тіло жінки відлетіло на 30 метрів, утворився кілометровий затор (відео)
Оновлено 07:50 Сьогодні Телеграф

На Житомирській трасі в ніч на суботу, 7 серпня, на смерть збили жінку-пішохода, яка намагалася перебігти дорогу у невстановленому місці. Утворився багатокілометровий затор у бік Житомира.

Про це ввечері у п'ятницю, 6 серпня, повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Зазначається, що смертельна ДТП сталася у районі сіл Березівка і Бузова, що у Київській області.

За попередньою інформацією, жінка-пішохід перебігала дорогу поза пішохідним переходом, коли її збив автомобіль. Удар був такої сили, що тіло жінки відкинуло на 30 метрів і з неї злетіло взуття.

Від отриманих травм жінка померла. На місці працювали правоохоронці, бригада медиків і слідчо-оперативна група.

Також відомо, що на місці ДТП вночі утворилася багатокілометрова пробка у напрямку Житомира.

затор на Житомирській трасі

Відзначимо, що станом на 7:00 ранку 7 серпня рух по трасі повністю відновлено.

пробки на Житомирській трасі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на трасі під Києвом легковик протаранив колону військової техніки, рух повністю паралізований.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по темі:

Полиция, Пішоходи, Смертельна ДТП, Житомирська траса.
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