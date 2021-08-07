Поки мама відвернулася: у Черкасах п'ятирічна дівчинка впала з третього поверху на асфальт (фото)

У Черкасах малолітня дівчинка випала з вікна третього поверху, спершись на москітну сітку. Дитина приземлилась на асфальт та дивом вижила, отримавши кілька забоїв та саден.

Про це у суботу, 7 серпня, повідомляє поліція Черкаської області.

Зазначається, що інцидент трапився близько 19:30 години 6 серпня. Як з'ясували правоохоронці, 5-річна дитина була вдома разом з 25-річною мамою, яка займалася хатніми справами. У якийсь момент, коли жінка відвернулася, дівчинка вилізла на підвіконня і, спершись на москітну сітку, випала з вікна третього поверху на асфальт.

На місце мати одразу викликала медиків, які забрали дівчинку у місцеву дитячі лікарню. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.