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Поки мама відвернулася: у Черкасах п'ятирічна дівчинка впала з третього поверху на асфальт (фото)

Поки мама відвернулася: у Черкасах п'ятирічна дівчинка впала з третього поверху на асфальт (фото)
Оновлено 12:39 Сьогодні Телеграф Фото: Національна поліція
У Черкасах малолітня дівчинка випала з вікна третього поверху, спершись на москітну сітку. Дитина приземлилась на асфальт та дивом вижила, отримавши кілька забоїв та саден.
 
Про це у суботу, 7 серпня, повідомляє поліція Черкаської області.
 
Зазначається, що інцидент трапився близько 19:30 години 6 серпня. Як з'ясували правоохоронці, 5-річна дитина була вдома разом з 25-річною мамою, яка займалася хатніми справами. У якийсь момент, коли жінка відвернулася, дівчинка вилізла на підвіконня і, спершись на москітну сітку, випала з вікна третього поверху на асфальт.
 
На місце мати одразу викликала медиків, які забрали дівчинку у місцеву дитячі лікарню. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.В Черкассах девочка выпала из окнаВ Черкасах дівчинка випала з вікна
Правоохоронці закликають батьків бути більш уважними і не залишати вікна відчиненими навіть на провітрювання, коли у кімнаті є діти.
 
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Тернопільщині пенсіонерка випала з балкона п'ятого поверху, але залишилася неушкодженою завдяки щасливому випадку: зачепилася за білизняні мотузки поверхом нижче.
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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Черкаська область, Націольна поліція, дитина випала з вікна.
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