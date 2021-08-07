На Волині жінка найняла кілера для колишнього чоловіка, щоб не платити борг по кредиту (фото 18+)

У Волинській області 36-річна жінка за 10000 гривень замовила вбивство колишнього чоловіка, щоб не платити оформлений на нього кредит у 200000 гривень.

Про це зранку у суботу, 7 серпня, повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Зазначається, що жінка використовувала особисті документи чоловіка та неодноразово оформлювала на його ім’я кредити, загальна сума яких склала 200 тисяч гривень.

Щоб їх не платити жінка знайшла "кілера", який погодився ліквідувати чоловіка за 10000 гривень.

Щоб врятувати чоловіку життя та запобігти його вбивству у п’ятницю, 6 серпня, провели спецоперацію.

Жінку затримали під час організованої зустрічі з "потенційним кілером", коли він передавав їй підтверджуючі докази "ліквідації" колишнього чоловіка.

Затриманій вже повідомили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Одесі розстріляли людину в житловому кварталі: у мережі говорять про замовне вбивство.