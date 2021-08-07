"Іди на х**н звідси": під Одесою зеленкою "лікували" водія, який відмовився везти учасника АТО безкоштовно (фото)

У місті Чорноморськ Одеської області облили зеленкою водія маршрутки, який матом відповів ветерану АТО за надання посвідчення учасника бойових дій.

Про цей інцидент 2 серпня повідомила у Facebook громадська організація ветеранів "АТО" Рапіра, а вже сьогодні, 7 серпня, місцевий активіст Дем'ян Ганул написав, що "водій позеленів".

Повідомляється, що водієві маршрутки №25 "Чорноморськ - Одеса" не сподобався той факт, що ветеран хотів скористатися правом на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, що цілком законно. Так, після пред'явлення посвідчення, водій обматюкав чоловіка.

"Як ви за**али своїми посвідченнями. Іди на х**н звідси", - висловився водій.

У мережі публікація цього факту викликала безліч засуджень, а вже сьогодні місцевий активіст Дем'ян Ганул написав, що з водієм провели "виховну бесіду".

"Він позеленів, і тепер його буде легко впізнати. Це маленький урок для кожного, хто надає послуги - захисників України слід поважати", - написав він.

До повідомлення активіст прикріпив фотографії облитого зеленкою водія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що водій заснув за кермом мікроавтобуса на Волині - чотири людини в лікарні.