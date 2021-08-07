Посеред вулиці в Одесі загорілася лінія електропередачі: фахівці сказали "нічого страшного"

В Одесі в суботу, 7 серпня, загорілася лінія електропередачі у районі 16 станції Великого Фонтану. Люди сидять без світла, а комунальні служби кажуть "нічого страшного".

Про це повідомив місцевий Telegram-канал Одеса INFO.

"Спецефекти на 16 станції БФ. Подзвонили в РЕС, кажуть нічого страшного, не підходити тільки", - йдеться у повідомленні.

При цьому у коментарях до відео місцеві жителі скаржаться, що від них скарг ніхто не приймає, а телефони РЕС мовчать другий день поспіль. У деяких будинках цього району відсутнє світло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Кам'янець-Подільський Хмельницької області в ніч на 6 серпня обрушилася гроза і шквальний вітер. У місті обірвало лінії електропередач і повалило дерева.