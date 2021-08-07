Дитину били, цькували і принижували: севастопольський табір оскандалився вже вдруге за час окупації

У дитячому оздоровчому таборі "Ласпі" в окупованому Севастополі спалахнув скандал через знущання вожатих над дітьми.

Про це повідомила у себе в Інстаграм мати одного з хлопчиків, яким не пощастило опинитися в немилості у старших.

За її словами, у дитини зламався телефон, а тому зв'язатися з ним вона могла тільки через вожатих, які контролювали його слова під час розмов.

Правда розкрилася вже після того, як вона забрала дитину з табору. З нею зв'язалася мати однієї з дівчаток, яка розповіла, що до хлопчика застосовували фізичну силу і закривали в темній кімнаті.

Крім того, вожаті відкрито називали її сина "дебілом" і дозволяли іншим дітям його бити.

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Про ситуацію вже дізналися "влада" Сімферополя і пообіцяли провести перевірку.

У 2018 році цей табір уже потрапляв у скандал, коли в стаціонар після спалаху гастроентериту потрапила 21 людина, у тому числі 16 дітей і 5 вожатих.

Як повідомлялося раніше, в Москві пара сатаністів вбивала і їла людей.