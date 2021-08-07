Бойовики "ДНР" вдарили протитанковими ракетами, Україна понесла втрату на Донбасі

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку окупантів загинув український захисник.

Про це йдеться в вечірньому зведенні ООС.

У повідомленні наголошується, що з початку доби противник відкривав вогонь два рази.

Один з обстрілів стався біля населеного пункту Піски, там противником була випущена протитанкова ракета по автокрану, який був направлений до місця для відновлення цивільної інфраструктури.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Ще один військовий дістав поранення. Стан здоров’я воїна – середньої важкості", - йдеться в повідомленні.

Інший обстріл стався біля Шумов, там окупанти стріляли з гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того в Луганській області був зафіксований безпілотник "Орлан 10", що перетнув лінію розмежування.

Як повідомлялося раніше, 4 серпня внаслідок обстрілу бойовиків отримав поранення військовослужбовець ЗСУ.