У Києві вагітна дівчина потонула в озері (відео)

У Києві на озері Радунка біля "Сільпо" потонула молода дівчина.

Про це повідомляє "Автопатруль Майдан" в Фейсбук.

Відзначається, що 22-річна дівчина відпочивала зі своїм хлопцем на березі озера, після чого парі захотілося поплавати на надувному матраці.

Повідомляється, що в один момент матрац перекинувся і пара опинилася у воді. Дівчина, перед тим як потонути викрикнула, що не вміє плавати. Її супутник допомогти їй не зміг.

"Зі слів п’яного хлопця, який відпочивав разом з нею, вона ще й була вагітна третій місяць.", - йдеться в повідомленні.

Сам хлопець не зміг відповісти на питання, чому йому не вдалося врятувати дівчину.

Як повідомлялося раніше, в Черкасах п'ятирічна дівчинка випала з вікна, поки її мама відволіклася на домашні справи.