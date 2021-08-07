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"Як його струмом не довбануло?" У Києві чоловік справив потребу в тунелі метро (відео)

"Як його струмом не довбануло?" У Києві чоловік справив потребу в тунелі метро (відео)
Оновлено 23:12 Сб, 7 Серпень 2021 Телеграф

У київському метро чоловік спустився з платформи і відійшов в тунель метрополітену, щоб справити там потребу.

Кадрами події поділився телеграм-канал Київ Оперативний.

"Нє, ну да, а де ще справляти свої бухі потреби…?", - сказано в підпису до відео.

Відзначається, що відеозапис була відзнята на станції метро Хрещатик.

У коментарях до запису користувачі мережі в основному висловили своє обурення поведінкою цього чоловіка. Інші ж вказали на необхідність установки в метрополітені або біля нього туалетів.

Також деяких здивувало те, як герой відео не додумався помочитися на контактну рейку.

 

Як повідомлялося в Києві на озері Радунка п'яна пара полізла в воду плавати на матраці. В результаті загинула вагітна дівчина.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 44

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Метро, Київ.
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