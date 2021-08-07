"Як його струмом не довбануло?" У Києві чоловік справив потребу в тунелі метро (відео)

У київському метро чоловік спустився з платформи і відійшов в тунель метрополітену, щоб справити там потребу.
Кадрами події поділився телеграм-канал Київ Оперативний.
"Нє, ну да, а де ще справляти свої бухі потреби…?", - сказано в підпису до відео.
Відзначається, що відеозапис була відзнята на станції метро Хрещатик.
У коментарях до запису користувачі мережі в основному висловили своє обурення поведінкою цього чоловіка. Інші ж вказали на необхідність установки в метрополітені або біля нього туалетів.
Також деяких здивувало те, як герой відео не додумався помочитися на контактну рейку.
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