"Як його струмом не довбануло?" У Києві чоловік справив потребу в тунелі метро (відео)

У київському метро чоловік спустився з платформи і відійшов в тунель метрополітену, щоб справити там потребу.

Кадрами події поділився телеграм-канал Київ Оперативний.

"Нє, ну да, а де ще справляти свої бухі потреби…?", - сказано в підпису до відео.

Відзначається, що відеозапис була відзнята на станції метро Хрещатик.

У коментарях до запису користувачі мережі в основному висловили своє обурення поведінкою цього чоловіка. Інші ж вказали на необхідність установки в метрополітені або біля нього туалетів.

Також деяких здивувало те, як герой відео не додумався помочитися на контактну рейку.

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