В Киеве беременная девушка утонула в озере (видео)

В Киеве на озере Радунка возле "Сильпо" утонула молодая девушка.

Об этом сообщает "Автопатруль Майдан" в Фейсбук.

Отмечается, что 22-летняя девушка отдыхала со своим парнем на берегу озера, после чего паре захотелось поплавать на надувном матраце.

Сообщается, что в один момент матрац перевернулся и пара оказалась в воде. Девушка, перед тем как утонуть выкрикнула, что не умеет плавать. Ее спутник помочь ей не смог.

"По словам пьяного парня, который отдыхал вместе с ней, она еще и была беременна третий месяц", - говорится в сообщении.

Сам парень не смог ответить на вопрос, почему ему не удалось спасти девушку.

Как сообщалось ранее, в Черкассах пятилетняя девочка выпала из окна, пока ее мама отвлеклась на домашние дела.