У Польщі здивували сумною статистикою по українським мігрантам

Понад 50% іноземних мігрантів, які подали заявки на проживання в Польщі, виявилися українцями.

Про це з посиланням на спікера управління у справах іноземців Польщі Якуба Дудзяка, передає Polskie Radio.

Так, згідно зі статистикою, Польща видала вже 500 тисяч дозволів на проживання, з яких 277 тисяч чоловік - громадяни України. На другому місці з великим відривом - білоруси (34 тисяч), а на третьому - німці (20 тисяч).

Громадянам Росії видали 13 тисяч дозволів на проживання, В'єтнаму - 11 тис., Індії - 10,5 тис., Грузії - 9 тис., Італії - 8,5 тис., Китаю - 6,5 тис. та Великобританії - 6,5 тис.

Причому, за перше півріччя кількість іноземців з видом на проживання зросла майже на 42 тисяч осіб, і найбільший приріст відбувся саме за рахунок українців: 31,5 тис. осіб.

"Безумовно, більшість іноземців мають дозвіл на тимчасове проживання, який може бути видано максимум на три роки. В даний час 63% людей мають такі документи. Група іноземців, які мають право на постійне проживання і довгострокове проживання, становить 20%. Приблизно 14% - це громадяни держав Європейського Союзу, які зареєстрували своє перебування", - заявив речник управління у справах іноземців Польщі.

Нагадаємо, незважаючи на відтік трудових мігрантів з України, держава в центральній Європі не залишиться порожньою, і місце, що звільнилося, в разі чого займуть інші етноси. Про це директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова розповіла в інтерв'ю "Телеграфу".