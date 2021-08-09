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Відомий лікар і шкільний учитель: в Кривому Розі подружжя наклало на себе руки

Відомий лікар і шкільний учитель: в Кривому Розі подружжя наклало на себе руки
Оновлено 13:35 Сьогодні Телеграф

В Інгулецькому районі Кривого Рогу 8 серпня сталася трагедія: рахунки з життям звела подружня пара, вистрибнувши з вікна своєї квартири на четвертому поверсі будинку по вул. Недєліна.

За інформацією місцевого порталу "Перший міський", який посилається на джерела в поліції, бездиханні тіла 84-річного чоловіка і його 83-річної дружини у дворі будинку знайшла сусідка.

Прибулі на місце копи знайшли прощальну записку, в якій подружжя просило нікого не звинувачувати в їх смерті.

Відомо, що загиблий пенсіонер раніше був учителем з багаторічним стажем в одній зі шкіл Інгульця, а його дружина - відомим лікарем.

За фактом самогубства пенсіонерів в Кривому Розі проводять розслідування.

Нагадаємо, в Запоріжжі 47 річний чоловік завдав собі вогнепальне поранення, але воно не виявилося смертельним, тому самогубець спробував отруїтися вихлопними газами автомобіля.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Пенсионері, Кривий Ріг, Самогубство, Суїцид.
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