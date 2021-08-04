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Не смог застрелиться и пытался задушиться: в Запорожье мужчину спасли после двух попыток суицида

Не смог застрелиться и пытался задушиться: в Запорожье мужчину спасли после двух попыток суицида
Обновлено 12:42 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Запорожье во вторник, 3 августа, 47 летний мужчина нанес себе огнестрельное ранение, но оно не оказалось смертельным, поэтому самоубийца попытался отравиться выхлопными газами автомобиля.

Об этом 4 августа на странице в Facebook сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Случай произошел по улице Волгодонской в Запорожье.

По словам спасателей, мужчина сначала выстелил в себя из оружия, но не умер от этого, поэтому сел в свой автомобиль и хотел задушиться выхлопными  газами. 

Медикам удалось спасти жизнь самоубийцы. Его забрала в больницу первая реанимационная бригада с ранением грудной клетки и отравлением угарным газом.

Сейчас медицинские работники надают мужчине всю необходимую помощь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Новосибирске (РФ) 59-летний мужчина в клубе Сибирь выстрелил себе в голову на глазах у инструктора.

Напоминаем, что в Киеве ночью с 29 на 30 июля 21-летний парень подорвал себя.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Запорожье, Суицид, Огнестрельное ранение, Самоубийца.
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