Не смог застрелиться и пытался задушиться: в Запорожье мужчину спасли после двух попыток суицида

В Запорожье во вторник, 3 августа, 47 летний мужчина нанес себе огнестрельное ранение, но оно не оказалось смертельным, поэтому самоубийца попытался отравиться выхлопными газами автомобиля.

Об этом 4 августа на странице в Facebook сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Случай произошел по улице Волгодонской в Запорожье.

По словам спасателей, мужчина сначала выстелил в себя из оружия, но не умер от этого, поэтому сел в свой автомобиль и хотел задушиться выхлопными газами.

Медикам удалось спасти жизнь самоубийцы. Его забрала в больницу первая реанимационная бригада с ранением грудной клетки и отравлением угарным газом.

Сейчас медицинские работники надают мужчине всю необходимую помощь.

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