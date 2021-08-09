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Бойовики "ДНР" вбили в колонії трьох українців, серед них - екс-чемпіон України з дзюдо

Бойовики "ДНР" вбили в колонії трьох українців, серед них - екс-чемпіон України з дзюдо
Оновлено 15:11 Сьогодні Телеграф Фото: unsplash

У колонії на тимчасово окупованих територіях Донецької області бойовики вбили трьох ув'язнених з вільної України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на коментар радника глави української делегації в ТКГ Гайде Різаєва.

"Так, згідно достовірної інформації, в одній з колоній так званої ДНР 6 серпня були вбиті троє громадян України", - сказала вона, додавши, що інцидент стався в Кіровській виправній колонії №33.

Вона вказала, що загиблі були засуджені ще до початку війни і відбували покарання в колонії, яка виявилася на території ОРДЛО.

Що стало причиною вбивства, особисті рахунки або бунт в колонії, визначити неможливо.

Вона додала, що одним з убитих виявився дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, який перебував у в'язниці після вбивства 18-річного хлопця.

Іншого загиблого звуть Олександр Давидов, а ось ім'я третього бойовики приховують. Відомо, що його доставили з колонії в реанімацію, але врятувати його не вдалося.

За словами Різаєва в даний час відстежити вбивства українських громадян на непідконтрольних територіях неможливо.

Як повідомлялося раніше, в Кропивницького СБУ викрила масштабну схему фінансування бойовиків з щомісячними оборотами в десятки мільйонів доларів.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Донбас, ОРДЛО, ТКГ.
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