Бойовики "ДНР" вбили в колонії трьох українців, серед них - екс-чемпіон України з дзюдо

У колонії на тимчасово окупованих територіях Донецької області бойовики вбили трьох ув'язнених з вільної України.
Про це пише Укрінформ з посиланням на коментар радника глави української делегації в ТКГ Гайде Різаєва.
"Так, згідно достовірної інформації, в одній з колоній так званої ДНР 6 серпня були вбиті троє громадян України", - сказала вона, додавши, що інцидент стався в Кіровській виправній колонії №33.
Вона вказала, що загиблі були засуджені ще до початку війни і відбували покарання в колонії, яка виявилася на території ОРДЛО.
Що стало причиною вбивства, особисті рахунки або бунт в колонії, визначити неможливо.
Вона додала, що одним з убитих виявився дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, який перебував у в'язниці після вбивства 18-річного хлопця.
Іншого загиблого звуть Олександр Давидов, а ось ім'я третього бойовики приховують. Відомо, що його доставили з колонії в реанімацію, але врятувати його не вдалося.
За словами Різаєва в даний час відстежити вбивства українських громадян на непідконтрольних територіях неможливо.
Як повідомлялося раніше, в Кропивницького СБУ викрила масштабну схему фінансування бойовиків з щомісячними оборотами в десятки мільйонів доларів.