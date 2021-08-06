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Из Украины боевиков "Л/ДНР" финансировали на десятки миллионов долларов: как работала схема (фото)

Из Украины боевиков "Л/ДНР" финансировали на десятки миллионов долларов: как работала схема (фото)
Обновлено 16:20 Сегодня Телеграф

Служба безопасности Украины "накрыла" в Кропивницком масштабную схему финансирования боевиков на Донбассе.

Об этом 6 августа сообщает сайт ведомства. 

Заблокировать схему финансирования удалось благодаря киберспециалистам СБУ. Ежемесячный оборот насчитывал десятки миллионов долларов. 

обыск кропивницкий

СБУ кропивницкий

(Фото: СБУ)

Несколько человек из ОРДЛО и Кропивницкого организовали схему оказания псевдоброкерских услуг, создав для этого специальные интернет-платформы. Обслуживал их подпольный колл-центр в городе. 

обыск СБУ

(Фото: СБУ)

Доверчивых граждан сотрудники колл-центра уговаривали вложить деньги в акции известных компаний обещая быструю прибыль. Счета, на которые переводили деньги были на подставных людей. Деньги выводили через запрещенные российские платежные  системы или криптовалютные операции. 

В результате обыска сотрудники СБУ выявили технику и доказательства схемы. Уголовное расследование  участия в террористической группе или организации (ст.258-3 ) продолжается, устанавливаются все участники махинации. 

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ задержала участницу ИГИЛ, которую разыскивал Интерпол. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

СБУ, Финансирование, ОРДЛО, Кропивницкий, ЛДНР.
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