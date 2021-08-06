Из Украины боевиков "Л/ДНР" финансировали на десятки миллионов долларов: как работала схема (фото)

Служба безопасности Украины "накрыла" в Кропивницком масштабную схему финансирования боевиков на Донбассе.

Об этом 6 августа сообщает сайт ведомства.

Заблокировать схему финансирования удалось благодаря киберспециалистам СБУ. Ежемесячный оборот насчитывал десятки миллионов долларов.

(Фото: СБУ)

Несколько человек из ОРДЛО и Кропивницкого организовали схему оказания псевдоброкерских услуг, создав для этого специальные интернет-платформы. Обслуживал их подпольный колл-центр в городе.

(Фото: СБУ)

Доверчивых граждан сотрудники колл-центра уговаривали вложить деньги в акции известных компаний обещая быструю прибыль. Счета, на которые переводили деньги были на подставных людей. Деньги выводили через запрещенные российские платежные системы или криптовалютные операции.

В результате обыска сотрудники СБУ выявили технику и доказательства схемы. Уголовное расследование участия в террористической группе или организации (ст.258-3 ) продолжается, устанавливаются все участники махинации.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ задержала участницу ИГИЛ, которую разыскивал Интерпол.