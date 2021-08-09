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Понеділок, 09.08.2021
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До тютюновій фабрики в Жовтих водах стягнули спецтехніку: фото і подробиці

До тютюновій фабрики в Жовтих водах стягнули спецтехніку: фото і подробиці
16:39 Сьогодні Телеграф

Співробітники податкової служби проводять масштабні обшуки на потужностях тютюнових компаній в Запорізькій і Дніпропетровській областей, через що на вулицях була помічена важка бойова техніка.

Згідно з даними ДФС, вирішується питання про вилучення 90 тонн тютюну невідомого походження, без марок і акцизного податку.

У повідомленні також зазначається, що обшуки проводяться з 5 серпня, проте на наступний день роботи їм нібито почала заважати група невідомих молодих людей.

"Групи осіб встановили контроль над перехрестями та під’їздами до території фабрики. При спробі під’їзду до території, молодики кидають "їжаки" на дорогу, одному із автомобілів вже пошкоджено шини. Ворота підприємства заблоковані автомобілями марки КРАЗ із землею, що унеможливлює проїзд правоохоронців на територію підприємства", - сказано в повідомленні.

Разом з тим в компанії United Tobacco, якій належить цей завод, заявили про "рейдерське захоплення" виробничих потужностей.

"Використовується військова техніка і бійці спеціального призначення. Готується штурм", - повідомили в компанії.

Обшуки в United Tobacco, Жовті води

Обшуки в United Tobacco, Жовті води

Обшуки в United Tobacco, Жовті води

Обшуки в United Tobacco, Жовті води

Обшуки в United Tobacco, Жовті води

Тютюнова фабрика в Жовтих водах

Як повідомлялося раніше, в Кривому Розі чоловік підірвав гранату, поранивши себе і трьох поліцейських.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 59

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ДФС, Обшуки, United Tobacco.
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