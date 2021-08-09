Українські ветерани розлютили пропагандистів Путіна, постеливши "прапор" бойовиків замість килимка (фото)

Власники кав'ярні у Львові знайшли спосіб, як заманити до себе клієнтів і заодно нашуміти в мережі так, щоб про них говорили російські пропагандисти.

Як виявилося для цього достатньо взяти "прапор" т.зв "ДНР" і постелити його замість килимка для ніг.

"Прапор фейкової республіки саме там де і має бути і використовується за призначенням", - йдеться у підписі до фото, оприлюдненому телеграм-каналом "Останній Блокпост".

Кав'ярню "Мілітарі" відкрили двоє ветеранів АТО, які регулярно віддають частину свого прибутку на потреби ЗСУ.

Варто відзначити, що новина про кав'ярні активно тиражується російськими і проросійськими ЗМІ.

Як повідомлялося раніше, в Києві біля Офісу президента відкрився дитячий майданчик, на яку встановили статуї фантастичних істот, зроблених за мотивами робіт української художниці Марії Примаченко.