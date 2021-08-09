В Одесі людей переполошили дивні грудки слизу в море: біологи розповіли, що це (відео)

На пляжах в Одесі місцеві відпочиваючі помітили безліч незвичайних грудок слизу, що нагадують медуз. Однак морські біологи поспішили заспокоїти, адже ці згустки небезпеки для людини не представляють.

Про це повідомляє "7 канал Одеса"

"Виглядає, звичайно, страшно - всі, хто хоч раз стикався з "желейкою", вже подумки прощаються зі спокійним купанням. Але, виявилося, що ніякої небезпеки немає", - сказано в повідомленні.

Гідробіолог Олег Ковтун розповів, що ці грудки насправді є коконом з кладкою яєць многощетинкових черв'яків або поліхети.

Такі згустки зазвичай кріпляться до водоростей або каменях, але якщо ніжку відриває плином, то їх може забрати на значне відстань.

Поліхети часто мешкають на морському дні, а їх довжина в залежності від виду може коливатися від декількох міліметрів до трьох метрів.

Як повідомлялося раніше, тим часом пляжі Азовського моря страждають від нашестя медуз. Їх там спостерігалося настільки багато, що узбережжі місцями стало походити на кисіль.