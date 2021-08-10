У Києві ветклініка потрапила у скандал через помилкову стерилізацію собаки клієнта

У Києві у ветеринарній клініці без дозволу стерилізували собаку, яку власники привезли на грумінг. Співробітники ветклініки свої дії пояснили тим, що "просто переплутали".

Про це ввечері у понеділок, 9 серпня, повідомив користувач Facebook Максим Шульженко.

За його словами, він відвіз свою собаку на грумінг, а отримав повідомлення від клініки з текстом: "Приїжджайте, ваша собака прооперована". Як повідомляється, кричущий інцидент стався в клініці "Здоров'я Тварин".

"З якоїсь нікому незрозумілої причини крім грумінга ветклініка зробила собаці, яка нещодавно народила цуценят і у якої ще є молоко, операцію під загальним наркозом по стерилізації. Сказати, що це треш, напевно ні сказати нічого", - заявив Шульженко.

Як пише власник собаки, співробітники клініки довго намагалися пояснити причину стерилізації тварини, але потім зізналися, що "просто переплутали". При цьому пообіцяли не брати грошей за операцію.

"І вишенька на торті після приїзду поліції - ветеринарної документації про проведену операцію в клініці рівно нуль, її просто немає. В електронній записній стоїть - грумінг. Можливо вирішили попрактикуватися молоді ветеринари?", - додав чоловік.

Також відомо, що правоохоронці внесли дані щодо цього випадку в ЄРДР за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) ККУ.

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