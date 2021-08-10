Масово гине риба: каналізаційні води четвертий день стікають у річку у Житомирі

У Житомирі внаслідок аварії на колекторі головної каналізаційної насосної станції, яка сталася ще 7 серпня, у річку Тетерів потрапили 7 тисяч м³ неочищених стоків. За три дні ситуацію так і не вирішили, а у місті вже значно погіршилася якість води і почала масово вимирати риба.

Про аварію на каналізаційній станції 7 серпня повідомила Житомирська міська рада.

Там зазначили, що після аварії на каналізаційному колекторі воду з машинного залу відкачали та почали змінювати двигуни. Також розпочали службове розслідування інциденту.

Як передає видання "Житомир Info", 9 серпня 2021 року заступник мера Житомира Сергій Кондратюк на позачерговій сесії міськради заявив, що підприємству "Житомирводоканал" не вистачило 30 днів для повного завершення ремонту на каналізаційно-насосній станції.

"Трансформаторна підстанція готова, гребінки готові, автоматика – все було готове для монтажу, і нам не вистачило буквально 30 робочих днів, щоб повністю завершити реконструкцію головної каналізаційно-насосної станції. Вона працювала з 60-х років і випрацювала свій ресурс", - заявив він.

За словами Кондратюка, у день аварії з ладу вийшли три насоси, а ще один повністю згорів. Знайти електродвигуни для поламаних насосів в Україні не вдалося, а підприємству вдалося висушити та відремонтувати один з електронасосів.

При цьому директор КП "Житомирводоканал" Андрій Нікітін 9 серпня повідомив, що скид стоків у річку Тетерів все ще продовжується і не завершиться до того часу, поки не встановлять перший насос.

Він зазначив, що у Житомирі значно погіршилися показники кисню та почала вмирати риба.

"Разом з насиченням нашої річки стічними водами, а також зі спекою, яка була вчора, показники по кисню погіршилися. В суботу вони були вище норми, це було близько 5 мг/л при допустимій нормі не нижче ніж 4 мг/л... В першу чергу це вплив на флору і фауну, і він впливає на можливість риб жити в цій воді. якщо їм не вистачає кисню — вони починають задихатися", - заявив Нікітін.

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