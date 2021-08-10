"Швидка" влетіла у мікроавтобус в окупованому Донецьку: пацієнт і фельдшер загинули (фото, відео)

В окупованому Донецьку у понеділок, 9 серпня, автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з мікроавтобусом. На місці аварії померли фельдшер і пацієнт "швидкої".

Фото і відео з місця подій публікують місцеві ресурси, в тому числі підконтрольні бойовикам.

Відомо, що смертельна аварія сталася на перетині вулиці Університетської і проспекту Таманського. Після зіткнення з мікроавтобусом автомобіль "швидкої" перекинувся.

Повідомляється, що на місці аварії від отриманих травм помер фельдшер швидкої допомоги, а водій і ще двоє медиків серйозних травм не отримали.

Пізніше стало відомо, що пацієнт "швидкої", якого в момент аварії везли в лікарню, також помер.

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