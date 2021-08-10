У Львові встав електротранспорт і перекривають дороги: що сталося

У Львові встали трамваї і не ходять два тролейбуси. Причина в пошкодженні кабелів електроживлення. Одночасно з цим з 10 серпня розпочалися навчання поліції під час яких можуть перекривати вулиці. Як підсумок - місто стало в пробках.

(Карта заторів у Львові на 11:30 10 серпня)

Про проблеми міського електротранспорту повідомила міськрада Львова. За інформацією в.о. директора "Львівелектротранс" Володимира Коваліва пошкоджені 2 кабельних лінії та знеструмлена підстанція, яка живить трамвайне депо по вулиці Городоцькій і тролейбусні маршрути №22 та №32. Роботи по ліквідації аварії ведуть вручну, щоб не пошкодити електромережу.

Що стосується навчань поліції, то правоохоронці будуть відпрацьовувати на дорогах Львова дії під час проведення поліцейських спецоперацій, львів'ян просять не панікувати та з розумінням поставитися до ситуації.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві в серпні будуть стріляти й підривати на навчання тероборони.