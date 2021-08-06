Киевлян несколько дней будут беспокоить взрывы: что случилось

Военнообязанные и резервисты Киева с 7 по 13 августа соберутся на учения по территориальной обороне столицы. Такое решение принял Главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Шевченковская райгосадминистрация (РГА) Киева.

10, 11 и 12 августа военные проведут учения для резервистов и военнообязанных на полигонах. Киевлян просят не бояться взрывов и звуков стрельбы. Это будет не боевое оружие, а холостые патроны и учебные взрывательные устройства.

Сообщается, что полигоны будут в оцеплении правоохранителями.

Полный список мест и адреса, где будут проходить учения:

ул. Большая окружная напротив ЖК "Министерский" - выполнение боевых задач по обороне Киева

пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской РГА в Киеве - поддержание правопорядка и безопасности в Киеве в местах скопления населения

ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5 - охрана критически важных объектов и коммуникаций Киева

пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской РГА в Киеве - охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти

пр-т. Голосеевский, 42, малый зал Голосеевской РГА в Киеве - развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской РГА и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны Киева

пр-т Воздухофлотский, 41, спортивный зал Соломенской РГА - развертывание штаба района территориальной обороны Соломенской РГА и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны Киева.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ задержала в Киеве участницу ИГИЛ.