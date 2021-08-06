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Киевлян несколько дней будут беспокоить взрывы: что случилось

Киевлян несколько дней будут беспокоить взрывы: что случилось
14:58 Сегодня Телеграф Соломенская РГА

Военнообязанные и резервисты Киева с 7 по 13 августа соберутся на учения по территориальной обороне столицы. Такое решение принял Главнокомандующий Вооруженных сил Украины. 

Об этом сообщает Шевченковская райгосадминистрация (РГА) Киева. 

10, 11 и 12 августа военные проведут учения для резервистов и военнообязанных на полигонах. Киевлян просят не бояться взрывов и звуков стрельбы. Это будет не боевое оружие, а холостые патроны и учебные взрывательные устройства. 

Сообщается, что полигоны будут в оцеплении правоохранителями. 

Полный список мест и адреса, где будут проходить учения:

  • ул. Большая окружная напротив ЖК "Министерский" - выполнение боевых задач по обороне Киева 
  • пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской РГА в Киеве - поддержание правопорядка и безопасности в Киеве в местах скопления населения 
  • ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5 - охрана критически важных объектов и коммуникаций Киева 
  • пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской РГА в Киеве - охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти 
  • пр-т. Голосеевский, 42, малый зал Голосеевской РГА в Киеве - развертывание штаба района территориальной обороны  Голосеевской РГА и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны Киева 
  • пр-т Воздухофлотский, 41, спортивный зал Соломенской РГА - развертывание штаба района территориальной обороны Соломенской РГА и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны Киева. 

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ задержала в Киеве участницу ИГИЛ. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Киев, Учения, Новости Киева, Территориальная оборона.
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