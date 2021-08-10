Дозволила поліція: у Києві гонщики влаштували дріфт на Софіївській площі (відео)

У центрі Києва зранку у вівторок, 10 серпня, невідомі влаштували дріфт на Софіївській площі.

Відео опублікував перший заступник гендиректора заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко у Facebook.

Кадри посадовець підписав словами: "Що це було?".

На відео видно, як два автомобіля описують вісімку навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому на Софіївській площі. При цьому їх на камеру знімають оператори. Від дріфту автомобілів на асфальті біля заповідника залишились чорні сліди, а при виконанні елементів стояв дуже сильний гул.

У той же час, український політик Ігор Шевченко у Facebook уточнив, що "покатушки" влаштували о 7:30 ранку і нібито дозвіл на них дала поліція і керівництво заповідника.

"Місто актує збитки і буде пред‘являти претензії компанії Red Bull і тим, хто дав дозвіл", - додав він.

У коментарях до допису кияни висловили своє обурення цією ситуацією. На думку більшості з них - такі перегони у історичній частині міста біля заповідника - неприпустимі.

У свою чергу Київська міська державна адміністрація (КМДА) заявила, що жодних дозволів на зйомку цього відео не надавала і вже звернулася у поліцію для з'ясування всіх обставин.

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