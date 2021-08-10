В Одесі два автомобілі влетіли в зупинку з людьми: перші подробиці і відео

Сьогодні, 10 серпня, в Одесі близько 11:30 поблизу 4-ї станції Великого Фонтану сталася ДТП, в результаті чого обидві машини влетіли в трамвайну зупинку.

Відео та фото з місця подій виклали в місцевому Телеграм-каналі.

Відомо, що зіткнулися легковики "Ауді" і "БМВ", в результаті чого обидва авто винесло на зупинку. Люди дивом встигли відскочити і не постраждали, а от 4-ту станцію доведеться відновлювати заново.

У коментарях люди пишуть, що зараз на місці аварії працюють 4 бригади швидкої допомоги, так як є постраждалі - водії і пасажири легковиків.

На місці також натовп одеситів, які шоковані подією і обурюються: мовляв, чому зупинку частково не захистили від проїжджої частини парканом.

Нагадаємо, пасажирський автобус Neoplan рейсу "Харків-Лазурне" потрапив в ДТП в районі Нової Водолаги в Харківській області 9 серпня. Водій не впорався з керуванням і влетів у відбійник.