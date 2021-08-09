Автобус с курортниками влетел в отбойник на трассе на Харьковщине (фото, видео)

Пассажирский автобус Neoplan рейса "Харьков-Лазурное" попал в ДТП в районе Новой Водолаги в Харьковской области 9 августа. Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции области.

Автобус Neoplan направлялся в поселок Лазурное Херсонской области. В нем ехали 25 человек. Все пассажиры остались целы, но 48-летнего водителя госпитализировали в бессознательном состоянии в больницу Краснограда. По предварительной информации у него открытый перелом бедра. В соцсетях региона опубликовали жуткие кадры произошедшего. Внимание - видео может шокировать.

ЧП случилось в понедельник утром на трассе "Харьков-Красноград - Перещепино". Пассажиры сообщают, что водитель уснул за рулем. Правоохранители проводят проверку.

Ранее "Телеграф" писал, что в Турции водитель автобуса не справился с управлением на повороте и слетел с обрыва - погибли восемь человек.