Восемь человек погибли, есть раненые - в Турции автобус сорвался с обрыва (фото с места ДТП)

Восемь человек погибли, еще девять борются за жизнь в больнице после ДТП в провинции Измир, Турция. Это уже второе масштабное ДТП в стране за последние несколько дней.

Про аварию в Twitter сообщил губернатор Измира Явуз Селим Кошер.

По его словам микроавтобус врезался в ограждение трассы и перевернулся через него. Он сообщает, что причиной трагедии стало то, что водитель не справился с управлением.

(Фото: Еnsonhaber)

Пассажирский микроавтобус сорвался с обрыва на крутом повороте в районе Хамзабаба. Автобус упал на деревья. На месте погибли шестеро человек.

Согласно официальным сведениям это был служебный автобус, а все погибшие - граждане Турции.

Ранее "Телеграф" писал, что после масштабных лесных пожаров которые затронули энергосистему Турции, в стране наконец прошел дождь. Люди молились от радости.