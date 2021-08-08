В Турции перевернулся пассажирский автобус: 14 погибших, 18 пострадавших (фото, видео)

В Турции, где сейчас не утихают масштабные лесные пожары, рано утром в воскресенье, 8 августа, перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии погибли, по меньшей мере, 14 человек, еще 18 получили ранения.

Об этом сообщает агентство "Anadolu".

Информации о том, есть ли среди погибших и пострадавших иностранцы, в частности, граждане Украины, пока нет.

По данным СМИ, ДТП произошло на западе Турции в провинции Балыкесир около 4:40 утра 8 августа.

Автобус выполнял рейс "Зонгулдак - Измир". На повороте он вылетел с проезжей части и перевернулся.

На месте аварии погибли 11 человек, еще трое людей скончались уже в больнице.

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 32 человека, в том числе, двое водителей, которые также умерли. В больницу госпитализировали 18 пострадавших пассажиров.

По словам губернатора провинции Балыкесир Хасана Чилдака, на трассе есть изгиб, в который автобус, возможно, заехал на большой скорости, что и привело к трагедии.

Пока что точные детали инцидента неизвестны и полиция их устанавливает.

17 бригад скорой помощи доставили раненых в 5 разных больниц города для оказания им медицинской помощи, подчеркнул Чилдак.

Ранее "Телеграф" сообщал, как 24 июля автобус с украинцами попал в серьезную аварию в Польше.

Как сообщалось, также 24 июля на Кубани (РФ) разбился автобус с туристами, в результате чего есть погибшие и много пострадавших.