Трьох осіб поранено осколками: водія, що протаранив зупинку в Одесі, звинуватили в пияцтві

Стали відомі подробиці ДТП на 4 станції Фонтану, де 10 серпня близько 11:30 зіткнулися кілька машин, одна з яких влетіла в зупинку з людьми.

За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на очевидців, BMW на великій швидкості врізався в авто такої ж марки, зачепив Skoda і за інерцією протаранив ще й Audi.

Крім того, авто рознесло ще і трамвайну зупинку, де в очікуванні громадського транспорту були люди. Повідомляється, що дві жінки похилого віку і молодий хлопець встигли відскочити, але отримали поранення осколками.

Що ж стосується водія BMW, за словами очевидців, він був сильно п'яний, а в його салоні нібито виявили пляшки з коньяком. Йому, а також іншим постраждалим у цій аварії зараз надають допомогу медики.

Тим часом комунальники вже взялися за відновлення постраждалої зупинки. Рух трамваїв на цій лінії на час призупинили.

Нагадаємо, пасажирський автобус Neoplan рейсу "Харків-Лазурне" потрапив в ДТП в районі Нової Водолаги в Харківській області 9 серпня. Водій не впорався з керуванням і влетів у відбійник.