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Вівторок, 10.08.2021
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До замовного розстрілу чоловіка в Одесі виявився причетним росіянин (фото)

До замовного розстрілу чоловіка в Одесі виявився причетним росіянин (фото)
15:00 Сьогодні Телеграф

Стали відомі подробиці зухвалого розстрілу у дворі по вул. Маршала Малиновського в Одесі, в результаті якого 3 серпня був смертельно поранений 25-річний громадянин Азербайджану.

За інформацією облуправління поліції, якщо особу стрілка - 27-річного громадянина Грузії Ельмураза Мамедова - оприлюднили відразу після нападу, то особа його спільника була невідома.

Копам вдалося встановити, що другий учасник замовного злочину - 35-річний уродженець Грузії, громадянин Російської Федерації Роман Курбанов.

У поліції кажуть, що обидва зловмисники прибули в Україну за два тижні до запланованого вбивства. У кожного була своя роль: Курбанов був водієм і спостерігав за обстановкою, а Мамедов - стрільцем.

3 серпня вони прибули на подвір'я будинку, в якому їх жертва знімала квартиру, на придбаному заздалегідь Mercedes. Після розстрілу Мамедов скочив у Mercedes і поїхав з Курбановим на вулицю Академіка Філатова, де вони кинули авто і повтікали.

Їм обом заочно оголосили підозру в умисному вбивстві, за яке в Україні іноземцям загрожує довічне ув'язнення. Триває розшук небезпечних злочинців.

Нагадаємо, загиблим виявився місцевий бізнесмен Лачін Мамедов, і в ЗМІ і соцмережах називали дві основні версії подій. 

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Одеса, Стрілянина, Змовне вбивство, Кілери.
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