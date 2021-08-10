До замовного розстрілу чоловіка в Одесі виявився причетним росіянин (фото)

Стали відомі подробиці зухвалого розстрілу у дворі по вул. Маршала Малиновського в Одесі, в результаті якого 3 серпня був смертельно поранений 25-річний громадянин Азербайджану.

За інформацією облуправління поліції, якщо особу стрілка - 27-річного громадянина Грузії Ельмураза Мамедова - оприлюднили відразу після нападу, то особа його спільника була невідома.

Копам вдалося встановити, що другий учасник замовного злочину - 35-річний уродженець Грузії, громадянин Російської Федерації Роман Курбанов.

У поліції кажуть, що обидва зловмисники прибули в Україну за два тижні до запланованого вбивства. У кожного була своя роль: Курбанов був водієм і спостерігав за обстановкою, а Мамедов - стрільцем.

3 серпня вони прибули на подвір'я будинку, в якому їх жертва знімала квартиру, на придбаному заздалегідь Mercedes. Після розстрілу Мамедов скочив у Mercedes і поїхав з Курбановим на вулицю Академіка Філатова, де вони кинули авто і повтікали.

Їм обом заочно оголосили підозру в умисному вбивстві, за яке в Україні іноземцям загрожує довічне ув'язнення. Триває розшук небезпечних злочинців.

Нагадаємо, загиблим виявився місцевий бізнесмен Лачін Мамедов, і в ЗМІ і соцмережах називали дві основні версії подій.