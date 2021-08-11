"Зняли порчу" з подружжя пенсіонерів за 240 тисяч гривень: під Києвом спіймали двох шахрайок

У Рокитному під Києвом дві шахрайки провели ритуал "зняття порчі з родичів" літньої пари і забрали у тих 240 тисяч гривень готівкою.

Про це повідомив глава поліції Київської області Андрій Небитов в Фейсбук.

Він зазначає, що схема, за якою діяли зловмисниці ромської національності є дуже банальною. Спочатку дві жінки 50-ти і 41-року залякали постраждалих страшними казками про неминучу загибель рідних, а потім провели рятівний "ритуал" і забрали у них гроші.

Втім завдяки тому, що в поліцію звернулися відносно швидко, шахрайок вдалося затримати разом з грошима.

"Прикро констатувати, з якою легкістю деякі громадяни віддають аферистам і злодіям свої статки", - написав Небитов.

Він з жалем вказав, що це далеко не перший випадок подібного роду сліпої довіри українців до шахраїв.

Як повідомлялося раніше, в Україні шахраї в установах мікропозик почали видавати кредити випадковим людям без їхнього відома, а потім наполегливо вимагати їх повернути.