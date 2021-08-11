Берег Чорного моря засипало дохлою рибою і креветками: люди скаржаться на пекельний запах (відео)

В Одеській області на берег Хаджибейського лиману вимило тонни дохлої риби і креветок. Відпочивальники скаржаться на жахливий запах по всьому узбережжю.

Про це у вівторок, 10 серпня, повідомляє місцевий Telegram-канал "Х***ая Одеса".

Як видно на кадрах, берег Хаджибейського лиману усипаний його мертвими мешканцями - креветки, риба. Як пишуть місцеві жителі, все це протухло, внаслідок чого жахливий запах поширюється навіть по місту.

На даний момент офіційних коментарів від місцевої влади і природоохоронних організацій не було. Як і незрозуміло, хто буде ліквідувати наслідки масового мору риби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Житомирі після аварії на колекторі головної каналізаційної насосної станції нечистоти четвертий день стікають у річку - риба масово гине.