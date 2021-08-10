Шість ударів ножицями за дочку: в Одесі чоловік помстився сусідові за нападки на сім'ю (фото)

В Одесі сталося вбивство 57-річного чоловіка, який помер в результаті 6 ударів ножицями.

За інформацією облуправління поліції, по гарячих слідах їм вдалося затримати 35-річного сусіда, який зізнався в скоєному.

Мовляв, чоловік весь час пив і приставав до сім'ї затриманого. А останньою краплею стало те, що п'яний сусід образив 5-річну доньку одесита. Після цього випадку він прийшов додому до кривдника і шість разів ударив його гострими ножицями в груди.

Як саме дебошир образив дитину, невідомо. Однак тепер батькові дівчинки за умисне вбивство загрожує серйозне покарання: до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, поліцейські Миколаєва в ході спецоперації затримали 17-річного місцевого жителя, причетного до вбивства 38-річного миколаївця, яке відбулося 15 квітня. Імовірно, хлопець помстився за вбивство свого дядька в 2006 році.