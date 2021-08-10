Збитків майже на 27 мільйонів: топ-чиновники Миколаєва затримані за розкрадання бюджетних коштів (фото)

У Миколаєві детективи НАБУ і прокурори САП розкрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, до якої були причетні топ-чиновники Миколаївській області.

Про це інформує прес-служба НАБУ.

У повідомленні йдеться про корупційну схему, що була організована під час робіт з реконструкції Соборної площі Миколаєва.

Відзначається, що до схеми причетні заступник міського голови, перший заступник директора одного з департаментів Миколаївської міськради, а також директора шістьох приватних компаній, один з яких також є чинним депутатом Одеської міськради.

У 2019 зазначені особи провели тендер на реконструкцію Соборної площі з заздалегідь визначеним переможцем. Він провів роботи за завищеними цінами, внаслідок чого бюджет зазнав збитків у розмірі 26,8 мільйонів гривень.

Всіх вісьмох затриманих підозрюють в розкраданні коштів в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 КК України), санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше, в Луганській області СБУ викрила російських вербувальників т.зв. "ЛНР".