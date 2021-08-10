"Серйозний зашквар російської оборонки": військові знайшли нові докази військових злочинів РФ проти України (фото)

Українським військовим вдалося дістати ще один доказ військових злочинів Росії проти України, а саме протипіхотну міну ПОМ-2Р1БС, з якої окупанти забули видалити маркування виробника.

Про це написав у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

"Серйозний зашквар російської оборонки. Забули видалити код заводу-виробника з міни ПОМ-2Р1БС, яку закинули на наші позиції під Горлівкою", - написав він.

Він нагадав, що офіційно такі міни використовуються лише в армії Росії, а ті, які постачають бойовикам зазвичай йдуть без маркування.

"Але з цією залізякою вони серйозно промахнулись. На стакані-носії міни - жодних позначок. Та бійці знайшли хрестовину, з якої вилітають нитки-датчики", - вказав він.

За його словами, код виробника 583 збігається з кодом підприємства, відомого, як Саранский механічний завод. Цаплієнко висловив надію, що тепер вибуховий пристрій побачать в Міжнародному кримінальному суді.

ПОМ-2 - протипіхотні міни, призначені для дистанційного мінування. Після приведення в бойовий режим, міна викидає чотири нитки, які при найменшій навантаженні призводять до вибуху.

Знешкодити таку міну неможливо.

Україна, як і більшість країн світу, відмовилися від використання будь-яких протипіхотних мін після підписання Оттавського договору.

Як повідомлялося раніше 10 серпня внаслідок обстрілів з боку окупантів, поранення отримали троє українських військовослужбовців.