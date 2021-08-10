Скачать
Вторник, 10.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Рюкзак за 3 тысячи и спортивный костюм за 20: сколько стоит одеть первоклассника в люкс
Рюкзак за 3 тысячи и спортивный костюм за 20: сколько стоит одеть первоклассника в люкс
Цена на электроэнергию для потребителей уменьшится - почему это плохо
Цена на электроэнергию для потребителей уменьшится - почему это плохо
"Гречневый" кризис: стоит ли украинцам ожидать роста цен на крупу?
"Гречневый" кризис: стоит ли украинцам ожидать роста цен на крупу?
Alyona Alyona отреагировала на скандал с дрифтом на Софийской площади
Alyona Alyona отреагировала на скандал с дрифтом на Софийской площади

Трое ранены, один - тяжелый: ВСУ понесли потери на Донбассе после обстрелов боевиков

Трое ранены, один - тяжелый: ВСУ понесли потери на Донбассе после обстрелов боевиков
18:08 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Российские наёмники во вторник, 10 августа, в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и совершили четыре обстрела позиций ВСУ, вследствие чего ранения получили трое украинских военнослужащих.

Об этом на странице в Facebook 10 августа сообщает оперативно-тактическая группировка (ОТГ) "Восток", в полосе ответственности которой и были ранены украинские военные.

Военнослужащих, получивших огнестрельные осколочные ранения, направили в лечебное учреждение сразу же после оказания первой медицинской помощи. 

Как сообщают в ОТГ, состояние здоровья одного воина тяжелое, а двоих других удовлетворительное.

Вместе с тем, согласно вечерней сводке операции Объединенных сил на Донбассе, обнародованным на странице в Facebook, обстрелы украинских позиций российскими военнослужащими произошли вблизи Водяного на Приазовье, а также в направлении Невельского,  где враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, российские военные обстреляли украинские позиции вблизи Марьинки из противотанковых ракетных комплексов.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уже получила информацию о действиях вооруженных формирований Российской Федерации. Сведения предоставила Украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированной территории Донецкой и Луганской области с призывом решить, в Украине они на Родине или гости.

Напоминаем, что 5 августа Владимир Зеленский призвал с пониманием относится к жителям Донбасса, которым приходится брать российские паспорта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 299

Все по теме:

Украина, Россия, Обстрел, Боевики, Донбасс, Ранения, Вооруженные формирования.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В возрасте 44 лет скончался украинский экс-нардеп
02 Неподалеку от границы Донбасса 15-летняя девочка била, раздевала и насиловала сверстницу с инвалидностью (видео)
03 ВОЗ бьет тревогу из-за гибели пациента от вируса, от которого пока нет лекарств
04 Украинские ветераны взбесили пропагандистов Путина, постелив "флаг" боевиков вместо коврика (фото)
05 Всплыли сложности с завезенными в Украину вакцинами от COVAX
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Белорусского дипломата в Киеве вызвали &quot;на ковер&quot; после одиозных высказываний Лукашенко
Белорусского дипломата в Киеве вызвали "на ковер" после одиозных высказываний Лукашенко
&quot;Перспективы&quot; и 30 тысяч рублей: СБУ обнародовала запись, как агент РФ вербует людей для &quot;ЛНР&quot;
"Перспективы" и 30 тысяч рублей: СБУ обнародовала запись, как агент РФ вербует людей для "ЛНР"
&quot;Настоящие хитяры&quot;: Андре Тан рассказал, что носить этой осенью и зимой
"Настоящие хитяры": Андре Тан рассказал, что носить этой осенью и зимой
Миллионы за вакцинацию: в Одесской области устроили соревнования с призами для ОТГ
Миллионы за вакцинацию: в Одесской области устроили соревнования с призами для ОТГ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь