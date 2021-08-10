Трое ранены, один - тяжелый: ВСУ понесли потери на Донбассе после обстрелов боевиков

Российские наёмники во вторник, 10 августа, в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и совершили четыре обстрела позиций ВСУ, вследствие чего ранения получили трое украинских военнослужащих.
Об этом на странице в Facebook 10 августа сообщает оперативно-тактическая группировка (ОТГ) "Восток", в полосе ответственности которой и были ранены украинские военные.
Военнослужащих, получивших огнестрельные осколочные ранения, направили в лечебное учреждение сразу же после оказания первой медицинской помощи.
Как сообщают в ОТГ, состояние здоровья одного воина тяжелое, а двоих других удовлетворительное.
Вместе с тем, согласно вечерней сводке операции Объединенных сил на Донбассе, обнародованным на странице в Facebook, обстрелы украинских позиций российскими военнослужащими произошли вблизи Водяного на Приазовье, а также в направлении Невельского, где враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, российские военные обстреляли украинские позиции вблизи Марьинки из противотанковых ракетных комплексов.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уже получила информацию о действиях вооруженных формирований Российской Федерации. Сведения предоставила Украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированной территории Донецкой и Луганской области с призывом решить, в Украине они на Родине или гости.
Напоминаем, что 5 августа Владимир Зеленский призвал с пониманием относится к жителям Донбасса, которым приходится брать российские паспорта.