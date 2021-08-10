Трое ранены, один - тяжелый: ВСУ понесли потери на Донбассе после обстрелов боевиков

Российские наёмники во вторник, 10 августа, в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и совершили четыре обстрела позиций ВСУ, вследствие чего ранения получили трое украинских военнослужащих.

Об этом на странице в Facebook 10 августа сообщает оперативно-тактическая группировка (ОТГ) "Восток", в полосе ответственности которой и были ранены украинские военные.

Военнослужащих, получивших огнестрельные осколочные ранения, направили в лечебное учреждение сразу же после оказания первой медицинской помощи.