Швидкісний трамвай у Києві відновлює роботу: названа дата

У Києві з 12 серпня відновлять рух швидкісного трамваю від станції "Старовокзальна". При цьому одна зі станцій на цій гілці все ще буде зачинена на капітальний ремонт.



Про це у середу, 11 серпня, повідомляє Київська міська державна адміністрація у Telegram.



Зазначається, що через капітальний ремонт станція "Індустріальна" буде залишатися зачинено. Трамваї проходитимуть її без зупинки.



Трамвайні маршрути залишаються незмінними:

маршрут № 1 – "Станція "Старовокзальна" – Михайлівська Борщагівка";

маршрут № 3 – "Станція "Старовокзальна" – станція "Ромена Роллана";

тимчасовий автобусний маршрут № 2-Т – "Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога".

Після відновлення руху швидкісного трамваю тимчасові автобусні маршрути № 1-Т, № 3-Т і трамвай маршруту № 2 закриваються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві знову закривають швидкісний трамвай: як можна буде виїхати з Борщагівки в обхід ремонтних робіт.