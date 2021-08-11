Швидкісний трамвай у Києві відновлює роботу: названа дата

У Києві з 12 серпня відновлять рух швидкісного трамваю від станції "Старовокзальна". При цьому одна зі станцій на цій гілці все ще буде зачинена на капітальний ремонт.
Про це у середу, 11 серпня, повідомляє Київська міська державна адміністрація у Telegram.
Зазначається, що через капітальний ремонт станція "Індустріальна" буде залишатися зачинено. Трамваї проходитимуть її без зупинки.
Трамвайні маршрути залишаються незмінними:
Після відновлення руху швидкісного трамваю тимчасові автобусні маршрути № 1-Т, № 3-Т і трамвай маршруту № 2 закриваються.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві знову закривають швидкісний трамвай: як можна буде виїхати з Борщагівки в обхід ремонтних робіт.