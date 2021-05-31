В Киеве опять закрывают скоростной трамвай: как можно будет выехать с Борщаговки в обход ремонтных работ

В Киеве со 2 июня ориентировочно до 15 августа закрывается движение трамваев маршрутов № 1 и № 3. Скоростной трамвай прекратит работу в связи с капитальным ремонтом путепровода на пересечении ул. Борщаговской и ул. Вадима Гетьмана.

Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно информации, на этот период коммунальное предприятие "Киевпастранс" организует работу трамвая №2 и временных автобусных маршрутов.

Так, трамвайный маршрут №2 "Проспект Академика Королева – станция "Ромена Роллана" будет следовать по следующей схеме: просп. Академика Королева - ул. Симиренко - б-р Кольцова - ул. Владимира Покотило - просп. Леся Курбаса;

Временный автобусный маршрут № 1-Т "Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная" будет организован по следующей схеме: ул. Симиренко - ул. Семьи Сосниных - б-р Кольцова - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Зодчих (в обратном направлении ул. Владимира Покотило) - просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная;

Временный автобусный маршрут № 3-Т "Кольцевая дорога - ул. Старовокзальная": просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная.

В КГГА пишут, что интервалы движения в будние дни на временных автобусных маршрутах не будут превышать:

маршрут № 1-Т - 2-3 минуты в часы пик, 5-6 минут в другое время;

маршрут № 3-Т - 1-2 минуты в часы пик, 5 минут в другое время.

Интервал на выходных:

маршрут № 1-Т - 4-6 минут;

маршрут № 3-Т - 4-6 минут.

Как сообщалось, с начала мая в Киеве из-за ремонта перекрыли проезд по Борщаговскому путепроводу.