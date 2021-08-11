У Києві підприємець накинувся на інспектора з газовим балончиком (відео)

У Києві, біля магазину "Ібіс", відбулася сутичка між власником та інспектором з паркування з застосуванням газового балончика.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер Києва, Віталій Кличко.

Даний конфлікт відбувся внаслідок виявлення інспектором з паркування антипаркувальних стовпчиків біля пішохідної зони магазину, які були обладнані замками, що виймаються з асфальту.

Була викликана бригада ШЕУ для заміни стовпчиків на нові. Власник, побачивши дані дії, вибіг з магазину разом з охороною і застосував газовий балончик до інспектора. Інспектор був вимушений також застосувати газовий балончик для самозахисту, який входив до його спорядження.

Дивіться на відео, як все було:

Раніше писав "Телеграф" про голого "Рембо", якій напав на поліцейських - там копам не допоміг навіть газовый балончик.