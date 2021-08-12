На Крим знову обрушилася негода: затопило трасу і будинки (відео)

У Сімферопольському районі окупованого Криму ввечері 11 серпня пройшла масштабна злива. Через потік води затопило частину будинків в селах Краснолісся і Доброго і частина траси "Сімферополь-Ялта".

Про НП повідомляє ТАСС.

Дощовий потік води, який зійшов у гірській місцевості Сімферопольського району підтопив 4 будинки та 19 ділянок, в селі Краснолісся в зоні затоплення опинився багатоквартирний будинок. Його жителів розселили в пункти тимчасового розміщення.

З берегів вийшов штучний ставок Тавель на річці Тавельчук. У мережі з'явилися вражаючі кадри потоків води, що стікала на села.

Затоплену ділянку траси "Сімферополь-Ялта" довести до ладу вдалося через кілька годин після зливи.

Наслідки стихії ліквідовують близько ста рятувальників, їм вдалося відкачати воду з підвалів, тепер необхідно просушити фундамент і приміщення за допомогою теплових гармат.

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