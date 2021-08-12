Небезпечні пухнастики: село на Рівненщині помістили в карантин через напад скаженої білки на дитину

У Сарненському районі в селі Познань Рівненської області ввели карантин на 60 днів через напад на дитину скаженої білки.

Про це повідомляє Сарненська райдержадміністрація.

Скажена білка напала на восьмирічну дитину. Батьки відразу звернулися в лікарню в селищі Рокитне, а до білки викликали ветеринарну службу. Коли підтвердилося сказ - все село відправили на карантин.

Сказ - вкрай небезпечне захворювання, яке неможливо вилікувати. Передається від хворих диких тварин до домашніх або до людей при укусах. Також небезпечне будь-яке попадання слини на тіло - інфекція може проникнути через мікропорізи. Сказ вражає нервову систему.

При укусах диких тварин, щоб врятувати пацієнта, починають курс активної імунізації. Чим раніше розпочати лікування, тим менше ймовірність розвитку хвороби.

Раніше "Телеграф" писав, що доктор Євген Комаровський розповів про передачу сказу людьми.