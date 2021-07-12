"Главное - не кусать людей!": доктор Комаровский ответил, можно ли заразиться бешенством от человека

Известный украинский врач-педиатр Евгений Олегович Комаровский на своих страницах в соцсетях и официальном сайте помогает взрослым в решении различных проблем со здоровьем, дает им советы и отвечает на разные вопросы, которые интересуют его подписчиков.

Одна из подписчиц доктора задала довольно интересный вопрос, можно ли заразиться бешенством от человека, которого укусило бешеное животное, через слизистые оболочки или общую посуду.

Евгений Олегович отмечает, что теоретически передача бешенства от человека к человеку возможна, но достоверного практического подтверждения подобной возможности на сегодня нет.

Комаровский не отрицает, что за всю историю человечества описаны буквально единичные случаи, но в большинстве случаев исследователи приходят к выводам о том, что строго научного подтверждения этим фактам нет.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский указал важные шаги, которые нужно предпринять при обнаружении ребенка в критической ситуации.