У Луцьку сторожа прозвали "людожером" і хочуть звільнити за гіпервідповідальність (відео)

У школі № 27 міста Луцьк розгорівся скандал довкола сторожа, якого колеги прозвали "людожером" та хочуть звільнити за надмірну відповідальність.

Про це ввечері у середу, 11 серпня, повідомив місцевий "12 канал".

Відомо, що Василь Милусь (сторож) був викладачем в університеті, однак звільнився. А коли довелося знову виходити на роботу - знайшов лише вакансію сторожа.

До нової роботи чоловік ставиться вкрай відповідально - за ніч обходить кілька десятків разів територію школи, на зміні взагалі не спить. Цього вимагає і від своїх колег, а кожен їх промах - фіксує у письмовому вигляді. За такий підхід його назвали "сторожем-людожером", а колеги відмовляються з ним працювати, скаржаться керівництву або звільняються.

Саме часті конфлікти призвели до того, що Василя Милуся хочуть звільнити. І хоч остаточного рішення щодо цього ще немає через відсутність директора у школі, чоловік вже почав боротися за своє робоче місце.

Він у знак протесту обіцяє прикувати себе під міськрадою, або оголосити голодування.

"Я буду консультуватися з юристами, як то зробити – чи то в департамент освіти, чи то в міську раду. І прив’яжу себе ланцюгом, голод оголошу. А що мені робити? За ту мізерну пенсію 2300 я не виживу", – заявив чоловік.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Вінницькій області фермер добу утримував свого працівника без їжі та води в спеку в металевій сушарці для фруктів, таким чином покаравши за погано виконану роботу.