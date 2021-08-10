Добу без їжі і води у металевій коробці: фермер взяв у заручники різнороба на Вінниччині (фото, відео)

У с. Задорожнє Вінницької області 58-річний фермер добу утримував свого працівника без їжі та води в спеку в металевій сушарці для фруктів, таким чином покаравши за погано виконану роботу.

Про це у вівторок, 10 серпня, повідомляє пресслужба Національної поліції України у Вінницькій області.

Випадок стався в одному з сіл Погребищенської територіальної громади.

Як кажуть в поліції, прохання про допомогу 43-річного чоловіка, закритого в сушарці всередині зерносховища, зовні засипаного зерном, почула місцева мешканка і повідомила про це в правоохоронні органи.

Начальник відділу поліції N4 Вінницького районного управління Олександр Степанков повідомляє, що працівники поліції розчистили лопатами від зерна прохід до дверей металевого бункера і таким чином звільнили заручника.

Чоловік цілу добу страждав від спеки, без води і їжі у виснажливих умовах.

За словами взятого в заручники чоловіка, його незаконно позбавив волі фермер, у якого він неофіційно працював різноробом.

Підприємець зробив це, щоб покарати працівника за те, що той не належним чином відремонтував трактор.

Крім того, заручник каже, що не отримував ніяких коштів за роботу на фермерському господарстві.

Працівники поліції кваліфікували дії підприємця як незаконне позбавлення волі людини та заподіяння їй фізичних страждань.

У понеділок, 9 серпня, працівники правоохоронних органів оголосили фермеру про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Зараз слідчі готують клопотання до суду про обрання підприємцю запобіжного заходу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в червні 2021 року австралійський фермер показав в TikTok, як він спалює мишей, які знищують його урожай.