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У Вінниці на честь Дня Незалежності виростили яблука з Тризубцем.

У Вінниці на честь Дня Незалежності виростили яблука з Тризубцем.
23:37 Чт, 12 Серпень 2021 Телеграф Вінниця info

Неподалік від Вінниці до Дня незалежності України виростили яблука з малим Гербом України - тризубом.

Про це повідомляє місцеве інтернет-видання "Вінниця info".

Як розповіла власниця саду, підприємниця Надія Гладько, для того щоб отримати таке яблуко, на них наносять спеціальні наклейки і чекають, поки плід дозріє. Поки був зібраний урожай ранніх яблук, а з 17 серпня будуть готуватись збирати пізні сорти.

Власники саду розповіли, що подібне зображення на фруктах було замовлялене вперше, бо раніше покупцям були більш до вподоби "смайлики", надписи: "I love you" та логотипи фірм.

"Найбільше популярні яблука із "смайликами". Ходити садом, у якому з обох боків сотні яблук тобі "посміхаються" - справжній позитив. Настрій моментально підійматися, хто б до нас не прийшов. І люди посміхаються у відповідь деревам. За цим цікаво спостерігати", - каже Гладько.

Розповіла підприємниця і те, що яблука-смайлики мають популярність в великих торгових мережах, замовляють яблука з логотипами фірм, іменами і написами, але ім'я замовника на яблука-тризуби розголошувати не стала.

Раніше "Телеграф" розповідав про нову монету до 30-річчя незалежності України.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 42

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"Тризуб", Вінниця, День Незалежності, Вирощування, Яблуко.
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